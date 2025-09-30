Milano 15:46
Lamb Weston, primo trimestre sopra le attese, confermato l'outlook per il FY 2026

Finanza
(Teleborsa) - In forte rialzo il titolo Lamb Weston Holdings nel pre-market di Wall Street dopo i risultati del primo trimestre.

Il produttore statunitense di patatine fritte e prodotti a base di patate ha registrato un utile rettificato di 74 centesimi per azione per il trimestre conclusosi il 24 agosto, superiore alle stime degli analisti di 55 centesimi.

I ricavi sono saliti a 1,66 miliardi di dollari rispetto a 1,65 miliardi di dollari dell’anno precedente, superando leggermente le aspettative di 1,62 miliardi di dollari.

Le vendite in Nord America sono diminuite del 2% a causa di prezzi più deboli, mentre i ricavi internazionali sono cresciuti del 4%, favoriti da venti valutari favorevoli e da una domanda più forte in Asia. L’azienda ha dichiarato che gli sforzi di risparmio hanno contribuito a ridurre le spese.

"Il team di Lamb Weston ha iniziato l'anno fiscale con entusiasmo, con una solida crescita dei volumi e un andamento positivo dei clienti, a dimostrazione della solidità della nostra proposta di valore e del nostro modello operativo", ha dichiarato Mike Smith, Presidente e CEO di Lamb Weston. "Riteniamo che la nostra più affinata strategia esecutiva e i piani strategici alla base della nostra strategia 'Focus to Win' stiano iniziando a dare i loro frutti e ci stiano posizionando per guidare una crescita a lungo termine e un valore sostenibile per i nostri azionisti".

L’azienda ha mantenuto le sue previsioni per l’anno fiscale 2026, con ricavi netti tra 6,35 e 6,55 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato tra 1,0 e 1,2 miliardi. Prevede di spendere circa 500 milioni di dollari in capex.

Il Cda ha dichiarato un dividendo di 37 centesimi per azione, pagabile il 28 novembre.
