Mercato dei mutui: tassi stabili con fisso al 3,24% e variabile al 2,67%

(Teleborsa) - Nonostante laabbia interrotto il ciclo di, il contesto attuale del mercato dei mutui in Italia continua a offrire segnali positivi per i consumatori. Dopo il riequilibrio tra tasso fisso e variabile avvenuto a tra aprile e maggio di quest’anno, nel corso dell’estate si è registrato unche oggi risulta più conveniente alla luce di un. La stabilizzazione degli indici Euribor - attualmente intorno al 2% - causata dai due recenti stop dell’Eurotower suggerisce che nelle prossime settimane i mutui a tasso variabile si manterranno costanti sui livelli attuali, con un possibile calo se Francoforte dovesse decidere per un taglio a dicembre. L’evoluzione dei tassi fissi, che scontano un, rimane invece difficile da prevedere, dopo che negli scorsi mesi le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea hanno causato un rialzo degli indici IRS, riferimento per i mutui a tasso fisso, che oggi sfiorano il 3%.Il ciclo di riduzioni dei tassi messo in atto dalla BCE tra giugno 2024 e giugno 2025 ha permesso ai mutui a tasso indicizzato di tornare sotto la soglia del 3%, dopo che i rialzi del costo del denaro avevano fatto schizzare alle stelle i tassi di interesse su questa tipologia di finanziamento. Secondo le, il valore attuale del TAN medio dei mutui variabili a 20 e 30 anni (2,67%) risulta oltre 100 punti base più basso di quello registrato a gennaio 2025 (3,71%) e quasi un punto e mezzo inferiore rispetto a 12 mesi fa. Analizzando un mutuo della durata ventennale diSe si confrontano i tassi attuali con quelli di settembre 2024, quando la rata era di 859 euro, il risparmio sale a 105 euro al mese e a oltre 25.200 euro in 20 anni.Per quanto riguarda il tasso fisso, a settembre il TAN medio registrato si, ovvero 39 euro al mese più cara rispetto al variabile, che sui 20 anni di finanziamento significherebbero circa 9.500 euro in più da pagare."La scelta tra le due tipologie di finanziamento oggi dipende molto dal profilo del richiedente: chi è disposto ad accettare maggior rischio per risparmiare può orientarsi sul variabile, mentre chi sceglie il fisso può bloccare la rata a un tasso ancora vantaggioso", spiega"Per coloro che vogliono tagliare ulteriormente i costi del finanziamento e desiderano cogliere le migliori opportunità di mercato, i. Questi prodotti, pensati per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica o per interventi di ristrutturazione volti al miglioramento delle prestazioni energetiche, offrono tassi mediamente inferiori di 40-50 punti base. Leche garantiscono un buon risparmio rispetto alla media delle offerte. Su un mutuo ventennale da 140.000 euro come quello considerato in precedenza, la miglior soluzione "verde" per il tasso indicizzato permette di risparmiare 33 euro al mese (alla luce di una rata pari a 720 euro) e quasi 8.000 euro in totale rispetto alla media, mentre per il tasso fisso si sale a 34 euro sulla rata (quella del green è di 759 euro) e oltre 8.200 euro sull’intera durata del finanziamento. In questo contesto restare aggiornati e comparare le offerte disponibili è fondamentale per compiere scelte consapevoli."Guardando al mercato dei mutui in Italia, nonostante il calo significativo dei tassi variabili negli ultimi mesi, la stragrande maggioranza dei clienti MutuiOnline.it (93,8% del mix) continua aconfermando anche nel terzo trimestre del 2025 una tendenza consolidata nel tempo. Tuttavia, si registra un aumento dell’interesse verso il tasso variabile, che passa dal 2,8% del totale delle richieste nel trimestre scorso al 4,9% attuale, il valore più alto registrato dall’inizio del 2023. Questo dato evidenzia una crescente apertura dei consumatori verso soluzioni più flessibili, soprattutto in un contesto di tassi in discesa.Nel, che passa dal 57,9% del mix nel periodo aprile-giugno al 62,8% attuale. La crescente fiducia nel mercato è poi confermata anche dall’aumento degli importi medi richiesti, che con un dato di 142.352 euro in questo trimestre sono tra i più alti degli ultimi 10 anni. Il valore degli immobili, invece, si mantiene pressoché stabile a 222.900 euro in media, non lontano dal picco registrato nel 2019 quando erano sui 235.695 euro. Anche la durata dei mutui richiesti si mantiene stabile, attestandosi a 24 anni e 5 mesi in media, mentre l’età dei richiedenti oggi supera di poco i 40 anni.