Milano
17:35
42.725
+0,40%
Nasdaq
21:45
24.625
+0,06%
Dow Jones
21:45
46.337
+0,04%
Londra
17:35
9.350
+0,54%
Francoforte
17:35
23.881
+0,57%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 22.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: IQVIA Holdings sale verso 191,8 USD
New York: IQVIA Holdings sale verso 191,8 USD
Migliori e peggiori
,
In breve
30 settembre 2025 - 20.00
Effervescente l'
azienda attiva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per le aziende biofarmaceutiche
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,11%.
Condividi
Leggi anche
New York: su di giri IQVIA Holdings
New York: exploit di MarketAxess Holdings
New York: al centro degli acquisti Lamb Weston Holdings
New York: mette il turbo CF Industries Holdings
Titoli e Indici
Iqvia Holdings
+5,23%
Altre notizie
New York: balza in avanti Norwegian Cruise Line Holdings
New York: scambi negativi per United Airlines Holdings
New York: scambi in positivo per PDD Holdings
New York: giornata depressa per Hilton Worldwide Holdings
New York: in forte denaro Norwegian Cruise Line Holdings
New York: in acquisto CF Industries Holdings
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto