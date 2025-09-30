Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:45
24.625 +0,06%
Dow Jones 21:45
46.337 +0,04%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: IQVIA Holdings sale verso 191,8 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: IQVIA Holdings sale verso 191,8 USD
Effervescente l'azienda attiva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per le aziende biofarmaceutiche, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,11%.
Condividi
```