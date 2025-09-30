Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:47
24.636 +0,10%
Dow Jones 21:47
46.347 +0,07%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: seduta molto difficile per Synchrony Financial

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per Synchrony Financial
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che fornisce prodotti di credito ai consumatori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,79% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Synchrony Financial rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di Synchrony Financial mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 68,12 USD con area di resistenza individuata a quota 72,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```