New York: seduta molto difficile per Synchrony Financial

società che fornisce prodotti di credito ai consumatori

Synchrony Financial

S&P-500

Synchrony Financial

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,79% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 68,12 USD con area di resistenza individuata a quota 72,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)