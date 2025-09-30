Milano 16:29
42.640 +0,20%
Nasdaq 16:29
24.560 -0,21%
Dow Jones 16:29
46.279 -0,08%
Londra 16:29
9.337 +0,40%
Francoforte 16:29
23.784 +0,16%

Piazza Affari: andamento negativo per Mediobanca

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Mediobanca
(Teleborsa) - Ribasso per l'istituto di piazzetta Cuccia, che presenta una flessione dell'1,95%.

Lo scenario su base settimanale di Mediobanca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della banca d'affari italiana suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18 Euro con tetto rappresentato dall'area 18,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 17,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```