Milano 10:10
42.375 -0,42%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:10
9.273 -0,29%
Francoforte 10:10
23.705 -0,17%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio

Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio
Balza in avanti l'azienda aerospaziale italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,24%.
