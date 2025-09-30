Milano 10:11
42.386 -0,40%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:11
9.274 -0,28%
Francoforte 10:11
23.704 -0,17%

Piazza Affari: rosso per Danieli

Si muove verso il basso la multinazionale friulana, con una flessione del 2,92%.
