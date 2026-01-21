Milano 14:26
44.121 -1,33%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:26
10.113 -0,13%
Francoforte 14:26
24.366 -1,36%

Piazza Affari: in calo Danieli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Danieli
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale friulana, che presenta una flessione del 2,83% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Danieli subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 56,03 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 54,33. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 53,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
