Piazza Affari: giornata depressa per Danieli

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale friulana, con un ribasso del 2,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Danieli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di impianti siderurgici rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Danieli è in rafforzamento con area di resistenza vista a 56,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 58,2.

