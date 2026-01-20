Piazza Affari: giornata depressa per Danieli

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale friulana
, con un ribasso del 2,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Danieli
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di impianti siderurgici
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Danieli
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 56,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 58,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)