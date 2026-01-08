Piazza Affari: positiva la giornata per Danieli

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale friulana
, con una variazione percentuale del 3,77%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danieli
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di impianti siderurgici
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 55,97 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 53,77. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 58,17.
