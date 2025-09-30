Milano 16:31
42.657 +0,24%
Nasdaq 16:31
24.579 -0,13%
Dow Jones 16:31
46.254 -0,13%
Londra 16:31
9.337 +0,40%
Francoforte 16:30
23.782 +0,16%

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Saipem
Si muove verso il basso la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, con una flessione del 2,39%.
