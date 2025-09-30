Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che mostra un decremento dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Stellantis
evidenzia un declino dei corsi verso area 7,783 Euro con prima area di resistenza vista a 7,94. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,726.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)