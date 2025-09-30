Milano 16:31
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che mostra un decremento dell'1,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Stellantis evidenzia un declino dei corsi verso area 7,783 Euro con prima area di resistenza vista a 7,94. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,726.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
