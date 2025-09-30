PNRR, da sanità a istruzione fondi inutilizzati: l'allarme di Biondo (UIL)

(Teleborsa) - Il Governo chiede nuovi sacrifici per far quadrare i conti nella prossima legge di bilancio,Lo sottolinea larendendo noto che il servizio Stato sociale, Politiche fiscali e previdenziali, Mezzogiorno, Immigrazione della stessa organizzazione ha analizzato lo stato di avanzamento di alcuni progetti del Pnrr rientranti nell’ambito delle Missioni“Da questa nostra analisi, dunque - ha sottolineato il segretario confederale della Uil, Santo Biondo - si evince che la sola disponibilità delle risorse non basta: manca capacità attuativa, anche in contesti regionali che storicamente hanno una maggiore solidità amministrativa. Serve, quindi, un miglior coordinamento nella governance multilivello del Piano, piena trasparenza sull’avanzamento degli interventi e un rafforzamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti"."Parallelamente - ha aggiunto Biondo - dobbiamo poter disporre di informazioni aggiornate, accessibili e verificabili per un monitoraggio pubblico che rafforzi la capacità di spesa e l’efficacia degli interventi. Parliamo di fondi che, anche se non spesi, rappresentano un impegno per il bilancio pubblico. La componente a prestito, in particolare, alimenta il debito nazionale e influisce sulla sostenibilità complessiva della finanza pubblica. Si tratta, quindi, di una responsabilità che - ha precisato il sindacalista della Uil - chiama in causa il dovere delle istituzioni di rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone a cui quei fondi sono destinati: famiglie, studenti, lavoratori, persone fragili e territori in maggiore difficoltà. Non è sostenibile continuare a chiedere sacrifici, mentre risorse decisive per scuola, welfare e sanità restano inutilizzate. Serve un cambio di passo immediato: le priorità sociali - ha concluso Biondo - n