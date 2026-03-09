Enel installa 3.730 punti di ricarica PNRR in Italia: in arrivo altri 1.200 punti

(Teleborsa) -nello sviluppo della mobilità elettrica completando le installazioni dei punti di ricarica del primo bando del PNRR. I: tra queste, sono 298 le colonnine nella provincia di Napoli, 227 in quella di Milano, 111 in quella di Bari, 112 in quella di Catania e 396 in quella di Roma.Per celebrare il traguardorealizzata di fronte allaAll’evento hanno partecipato,Head of charging point operator di Enel,, Responsabile Affari Istituzionali Italia di Enel,Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, Capo Dipartimento Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.L’intervento infrastrutturale di Enel, reso possibile anche grazie ai fondi messi a disposizione dal, prevede poi una nuova tranche di installazioni diche, una volta ultimata, porterà a circa 5mila punti di ricarica in 9 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Circa il 40% delle installazioni è nel sud Italia. Il Gruppo Enel ha così raggiunto il 50% delle assegnazioni ad oggi aggiudicate nei 3 Bandi PNRR per le infrastrutture di ricarica in contesto urbano.Numeri che confermano la, un pilastro della strategia di transizione energetica dell’azienda che punta a sostenere un ecosistema di trasporti sostenibile, digitale e accessibile a tutti i cittadini e le imprese che scelgono di viaggiare elettrico.Le stazioni di ricarica installate hanno una potenza fino a 90 kW per singolo connettore e possono servire due veicoli in contemporanea consentendo un rifornimento rapido. Per accedere al servizio di ricarica Enel sono disponibili, oltre a quelle deglii. Grazie alla presenza del POS, è inoltre. Un approccio che rende l’esperienza più semplice e familiare anche per chi guida un veicolo elettrico.