Scuola, Anief audito su decreto PNRR chiede mobilità senza vincoli e assunzione idonei

(Teleborsa) - Il sindacato della scuola Anief è stato audito
alla V Commissione della Camera dei Deputati sul decreto Pnrr.
Ad illustrare le tante proposte di emendamento per il personale del comparto istruzione e ricerca il Presidente dell'Anief e segretario Cisal Marcello Pacifico
, segretario confederale Cisal, insieme alle segretarie generali Anief Stefania La Mantia e Daniela Rosano
.
Nel corso dell’audizione, i delegati Anief hanno sottolineato come il Pnrr
sia nella sua fase conclusiva e come la sua rendicontazione
abbia portato a qualche problema
.
Si è parlato anche di mobilità
, dando più spazio alla contrattazione integrativa e favorendo il ricongiungimento
in caso di figli fino a 16 anni e ai genitori ultrasessantacinquenni.
Per quanto riguarda il tema del dimensionamento scolastico
- si afferma - "è una soluzione a un'idea che doveva portare da un'altra parte, con maggiore autonomia di organici e movimento nel territorio. C’è stato anche un confronto con le regioni
: secondo noi quest’anno non si dovrebbe privilegiare chi ha fatto il ridimensionamento".
Per quanto riguarda il personale Ata
, è stato spostato di un anno l’avvio dei nuovi profili professionali
. Altro problema, il trasferimento in altre amministrazioni: al personale scolastico non è consentito transitare, ma il sindacato dichiara di non essere d’accordo, poiché nega proprio il principio dettato dal Pnrr.
Per quanto concerne le procedure di reclutamento
, sono venuti alla luce tre concorsi, con posti vacanti, che secondo Anief bisogna coprire con i docenti risultati idonei
.