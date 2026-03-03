Milano 11:28
45.040 +1,29%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:28
10.534 +0,48%
Francoforte 11:28
24.093 +1,27%

Scuola, Anief audito su decreto PNRR chiede mobilità senza vincoli e assunzione idonei

Economia, Scuola
Scuola, Anief audito su decreto PNRR chiede mobilità senza vincoli e assunzione idonei
(Teleborsa) - Il sindacato della scuola Anief è stato audito alla V Commissione della Camera dei Deputati sul decreto Pnrr. Ad illustrare le tante proposte di emendamento per il personale del comparto istruzione e ricerca il Presidente dell'Anief e segretario Cisal Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal, insieme alle segretarie generali Anief Stefania La Mantia e Daniela Rosano.

Nel corso dell’audizione, i delegati Anief hanno sottolineato come il Pnrr sia nella sua fase conclusiva e come la sua rendicontazione abbia portato a qualche problema.

Si è parlato anche di mobilità, dando più spazio alla contrattazione integrativa e favorendo il ricongiungimento in caso di figli fino a 16 anni e ai genitori ultrasessantacinquenni.

Per quanto riguarda il tema del dimensionamento scolastico - si afferma - "è una soluzione a un'idea che doveva portare da un'altra parte, con maggiore autonomia di organici e movimento nel territorio. C’è stato anche un confronto con le regioni: secondo noi quest’anno non si dovrebbe privilegiare chi ha fatto il ridimensionamento".

Per quanto riguarda il personale Ata, è stato spostato di un anno l’avvio dei nuovi profili professionali. Altro problema, il trasferimento in altre amministrazioni: al personale scolastico non è consentito transitare, ma il sindacato dichiara di non essere d’accordo, poiché nega proprio il principio dettato dal Pnrr.

Per quanto concerne le procedure di reclutamento, sono venuti alla luce tre concorsi, con posti vacanti, che secondo Anief bisogna coprire con i docenti risultati idonei.
Condividi
```