Milano 16:31
42.657 +0,24%
Nasdaq 16:31
24.579 -0,13%
Dow Jones 16:31
46.254 -0,13%
Londra 16:31
9.337 +0,40%
Francoforte 16:31
23.793 +0,20%

Prezzi consumo Germania (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Germania (YoY) in settembre
Germania, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +2,4%, in aumento rispetto al precedente +2,2% (la previsione era +2,3%).
Condividi
```