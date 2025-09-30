Prysmian scelta come preferred bidder connessione in UK da 2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, è stata selezionata da parte di SP Transmission e National Grid Electricity Transmission, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica in Gran Bretagna, come preferred bidder
per la connessione in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC) Eastern Green Link 4
.
Le trattative contrattuali sono in corso e ulteriori comunicazioni saranno fornite a tempo debito. Il valore è stimato intorno ai 2 miliardi di euro
.
Il progetto collegherà la Scozia e l'Inghilterra attraverso il Mare del Nord. Prysmian vanta una lunga esperienza nella realizzazione di importanti progetti di interconnessione nel Regno Unito, tra cui Eastern Green Link 1 e 2 nonché il progetto Viking Link, che rappresenta il più lungo cavo di interconnessione ad alta tensione terrestre e sottomarino al mondo.