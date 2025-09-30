USA, fiducia consumatori scende più delle attese a settembre

(Teleborsa) - Cala più delle attese laamericani. Il sondaggio deldegli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un decremento dell'indice a 94,2 punti, nel mese di settembre, rispetto ai 97,8 punti del mese di agosto (rivisto da un preliminare di 97,4 punti) e contro una discesa più contenuta fino a 96 punti attesa dal consensus.Nello stesso periodo l'indice sullascende di 7 punti e si porta a 125,4 punti, mentre l'indice sullecala di 1,3 punti a 73,4 punti.Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su uned è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.