Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Seduta vivace per l'Hang Seng Index, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,87%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 27.098. Possibile una discesa fino al bottom 26.370,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27.825,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)