Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Contenuto ribasso per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione in flessione dello 0,50%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 149,005. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 147,296. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 146,727.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)