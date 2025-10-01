Banche: Moody's conferma rating MPS, abbassa quello di Mediobanca

(Teleborsa) - Moody's
ha intrapreso oggi una serie di azioni di rating su Banca Monte dei Paschi di Siena
(MPS) e Mediobanca
, dopo il successo dell'OPS di Siena su Piazzetta Cuccia.
Le azioni di rating odierne, spiega l'agenzia, riflettono la formazione di un gruppo bancario più ampio e diversificato, con asset prossimi ai 130 miliardi di euro a giugno 2025.
Le azioni di rating includono, per MPS
, l'upgrade dei rating sui depositi a lungo termine (LT) da Baa2 a Baa1, quelli sul debito senior non garantito da Baa3 a Ba1 e quelli sugli altri titoli a breve termine. L'outlook sui rating sui depositi a lungo termine e sul debito senior non garantito rimangono "positivo".
Per Mediobanca
, il declassamento dei rating a lungo termine e del debito senior non garantito si porta da Baa1 a Baa3, quelli sul debito subordinato da Ba1 a Ba2 e quelli sugli altri titoli a breve termine, nonché la conferma del rating sui depositi a lungo termine a Baa1. L'outlook sui rating dei depositi a lungo termine rimane positivo, mentre l'outlook sui rating sugli emittenti a lungo termine e sul debito senior non garantito è stato modificato da stabile a positivo.