Banche: Moody's conferma rating MPS, abbassa quello di Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -ha intrapreso oggi una serie di azioni di rating su(MPS) e, dopo il successo dell'OPS di Siena su Piazzetta Cuccia.Le azioni di rating odierne, spiega l'agenzia, riflettono la formazione di un gruppo bancario più ampio e diversificato, con asset prossimi ai 130 miliardi di euro a giugno 2025.Le azioni di rating includono, per, l'upgrade dei rating sui depositi a lungo termine (LT) da Baa2 a Baa1, quelli sul debito senior non garantito da Baa3 a Ba1 e quelli sugli altri titoli a breve termine. L'outlook sui rating sui depositi a lungo termine e sul debito senior non garantito rimangono "positivo".Per, il declassamento dei rating a lungo termine e del debito senior non garantito si porta da Baa1 a Baa3, quelli sul debito subordinato da Ba1 a Ba2 e quelli sugli altri titoli a breve termine, nonché la conferma del rating sui depositi a lungo termine a Baa1. L'outlook sui rating dei depositi a lungo termine rimane positivo, mentre l'outlook sui rating sugli emittenti a lungo termine e sul debito senior non garantito è stato modificato da stabile a positivo.