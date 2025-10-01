Milano 9:54
42.607 -0,28%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:54
9.394 +0,46%
23.817 -0,27%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (0%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 7.895,77 punti

L'Indice di Parigi tratta con un moderato 0%, a quota 7.895,77 in apertura.
