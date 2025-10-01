Milano 9:54
42.607 -0,28%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:54
9.394 +0,46%
23.817 -0,27%

Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,53%

Il DAX apre appena sotto la parità a 23.754,62 punti

Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,53%, a quota 23.754,62 in apertura.
