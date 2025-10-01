Brunello Cucinelli: crescita ricavi +10% nel 2026. "In mercato russo rispettiamo regole"

(Teleborsa) - I primi nove mesi del 2025 di Brunello Cucinelli
si sono chiusi con risultati ottimi: le vendite
per la prima volta hanno superato il miliardo di euro già al 30 settembre 2025, rafforzando ulteriormente la fiducia nel raggiungimento degli obiettivi
di chiusura dell’anno e la solidità del percorso intrapreso. Il fatturato nei primi 9 mesi
dell’anno è aumentato del +10,8% a cambi correnti, pari a 1.019,6 milioni di euro, (+11,3% a cambi costanti), con tre trimestri consecutivi di bella crescita.
In particolare evidenza i risultati del canale Retail
, che nei primi nove mesi ha registrato un incremento a cambi correnti del +11,4% e nel terzo trimestre una crescita del +13,9%.
I risultati conseguiti nei primi nove mesi, uniti all’ottima partenza delle vendite della collezione Autunno-Inverno 2025 nei negozi, si legge in una nota, "ci offrono oggi una visibilità ancora più chiara e una fiducia ancor più solida nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2025, con una crescita del fatturato attesa intorno al +10%, sempre accompagnata da profitti sani ed equilibrati".
Guardando al prossimo anno
, "l’ottima raccolta ordini delle collezioni Primavera-Estate 2026 e la qualità dei giudizi delle collezioni, rafforzano la nostra fiducia per una crescita del fatturato intorno al +10% anche per il 2026, con sani ed equilibrati profitti".
Brunello Cucinelli conferma "la presenza di un magazzino 'giusto ed equilibrato' per la nostra identità di azienda, perfettamente coerente con i fondamentali della nostra offerta di collezione e allineato ai dati storici della nostra Casa di Moda Ready to Wear fin dalla sua quotazione, e di operare nel mercato russo secondo le regole
comunitarie". Il peso di questo mercato, precisa la società finita sotto attacco del fondo Morpheus Reserach
, "risulta pari all’1,4% al 30 settembre 2025 rispetto al 2,7% al 30 settembre 2024 (2,4% la relativa incidenza al 31 dicembre 2024)".
Brunello Cucinelli definisce "molto, molto positiva" la crescita nelle Americhe
, in aumento del 9,2% (+10,8% a cambi costanti), "estremamente solida" quella in Europa
, con un incremento dell'8,9% (+8,6% a cambi costanti) e "ottimi" i risultati in Asia
, in crescita del 15,6% (+15,6% a cambi costanti).
Nel terzo trimestre le vendite si sono attestate a 335,5 milioni, registrando una crescita del 12% a cambi correnti (+12,4% a cambi costanti), con una crescita del 13,9% nel canale retail e del 9% in quello wholesale.Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda
ha commentato: Abbiamo chiuso i primi nove mesi dell’anno con degli ottimi risultati
in termini di fatturato con una crescita del 10,8% a cambi correnti (11,3% a cambi costanti) e, vista la qualità delle vendite, riteniamo altrettanto anche in termini di profitto; ci sembra che l’immagine del brand racconti espressivamente come cerchiamo di vivere e lavorare. È terminata la settimana della moda femminile a Milano: la nostra collezione ha ricevuto giudizi estremamente positivi per stile, artigianalità, qualità ed esclusività, e di questo siamo chiaramente molto soddisfatti. Ci attendiamo quindi una chiusura dell’anno con una sana crescita del fatturato
intorno al 10%, e conseguentemente dei giusti profitti
; e visti i risultati della chiusura della campagna vendite Primavera-Estate 2026, che giudichiamo ottimi, e i sell out della collezione invernale, che stanno andando molto, molto bene, immaginiamo un 2026 con una crescita del fatturato intorno al 10%".(Foto: © TEA / 123RF)