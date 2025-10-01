Brunello Cucinelli, Pertento Partners riduce leggermente lo short

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Nuovi movimenti nellesu, casa di moda quotata su Euronext Milan.Secondo l'aggiornamento CONSOB, risultanodel capitale JP Morgan Asset Management UK Limited (con lo 0,78%), AQR Capital Management (0,81%), Kintbury Capital (0,71%), Pertento Partners (0,67%) e Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV (0,61%).Persi tratta di undall'ultimo aggiornamento (0,67% da 0,72%). L'operazione è datata 29 settembre.La percentuale fornita dalla CONSOB è il rapportodell'emittente. Bisogna ricordare che sono oggetto di pubblicazione da parte di CONSOB le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).