Brunello Cucinelli, short selling fa parte dell’essere quotati in Borsa e delle sue regole

(Teleborsa) - "Se in questa settimana non fossero intervenuti fatti che abbiamo definito 'attività di short selling' nei riguardi della nostra Casa di Moda, sarebbe stato preferibile, e un poco meno impegnativo tanto per me che per i due CEO e l’Investor Relator; ma quanto è avvenuto fa parte dell’essere quotati in borsa e delle sue regole. Nel merito ho ricevuto una quantità innumerevole di testimonianze di apprezzamento".
Così Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo
della Casa di Moda commenta l'attacco del fondo Morpheus Research
nella nota sui risultati dei nove mesi.