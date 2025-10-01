Milano 17:35
Brunello Cucinelli, short selling fa parte dell’essere quotati in Borsa e delle sue regole

(Teleborsa) - "Se in questa settimana non fossero intervenuti fatti che abbiamo definito 'attività di short selling' nei riguardi della nostra Casa di Moda, sarebbe stato preferibile, e un poco meno impegnativo tanto per me che per i due CEO e l’Investor Relator; ma quanto è avvenuto fa parte dell’essere quotati in borsa e delle sue regole. Nel merito ho ricevuto una quantità innumerevole di testimonianze di apprezzamento".

Così Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda commenta l'attacco del fondo Morpheus Research nella nota sui risultati dei nove mesi.
