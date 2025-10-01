Milano 11:50
Eurozona, inflazione settembre sale come da attese al +2,2% su anno

I prezzi sono trainati dai servizi

(Teleborsa) - Attesa in crescita come da attese l'inflazione in Eurozona a settembre 2025. È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato stamattina la stima flash dell'inflazione.

Il dato tendenziale segna un +2,2%, rispetto al +2% del mese precedente e al +2,2% atteso dagli analisti.

Considerando le principali componenti, si prevede che i servizi registreranno il tasso annuo più elevato a settembre (3,2%, rispetto al 3,1% di agosto), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (3,0%, rispetto al 3,2% di agosto), beni industriali non energetici (0,8%, stabile rispetto ad agosto) ed energia (-0,4%, rispetto al -2,0% di agosto).

Su mese, invece, i prezzi al consumo segnano una variazione positiva dello 0,1%, uguale al mese precedente.

L'inflazione core - che esclude energia, cibo e tabacchi - viene stimata al 2,3% come nel mese precedente e come le stime di consensus.

L'inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa al +2,4%, rispetto al +2,3% del mese precedente.
