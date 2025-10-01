Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:14
24.722 +0,45%
Dow Jones 18:14
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Performance positiva per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```