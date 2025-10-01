EY Italian Macroeconomic Bulletin: nel 2025 +0,5% e inflazione 1,9%

(Teleborsa) - Le nuove proiezioni di EY per l'economia italiana delineano uno scenario di moderata crescita del PIL reale dello 0,5% nel 2025 e dello 0,7% nel 2026, con il tasso di inflazione che si mantiene stabile all'1,9% sia nel 2025 che nel 2026. Questi i principali dati che emergono dalla nona edizione dell'analisi trimestrale che – a partire dall'analisi delle principali variabili macroeconomiche e sulla base di un modello macro-econometrico proprietario – fornisce previsioni a medio termine per l'economia italiana."L'economia italiana – dichiara– sta attraversando una fase di transizione complessa, caratterizzata da una crescita moderata ma costante. Nonostante nel mese di luglio sia stata registrata una crescita tendenziale dello 0,7% dopo 29 mesi di contrazione, il comparto industriale fatica, a causa di difficoltà strutturali e del contesto geoeconomico. Il settore dei servizi mostra una crescita del fatturato principalmente riconducibile ad un effetto prezzi. Dal punto di vista del mercato del lavoro,questo continua a mostrarsi solido, con il numero di occupati ai massimi storici (circa 24,2 milioni) e sempre più caratterizzati da una certa stabilità contrattuale. Dall'altro lato è però importante sottolineare l'età media crescente dei nostri occupati, dovuta sia ai ben noti aspetti demografici che alla riforma delle pensioni degli anni precedenti. Guardando al futuro, secondo le nostre stime si prevede un tasso di disoccupazione al 6,4% nel 2025 a cui farà seguito una leggera accelerazione, circa del 6,8%, nel 2026. Permangono infine rischi legati all'incertezza geopolitica mondiale, alle tensioni commerciali ed alla sostenibilità del debito pubblico. In questo contesto, è fondamentale sostenere il potere d'acquisto, anche attraverso misure fiscali mirate, e continuare a investire in innovazione, infrastrutture e consolidare le competenze richieste nel mercato del lavoro per sostenere la competitività del Paese e favorirne la crescita".Il secondo trimestre del 2025 ha registrato una, dopo una crescita dello 0,3% del primo trimestre. Questo risultato – spiega EY – è dovuto principalmente ad unadopo la significativa crescita registrata nel trimestre precedente del 2,1%. Alla riduzione delle esportazioni si associa, inoltre, una crescita delle importazioni (0,4%) per un contributo complessivo alla crescita del commercio estero pari a -0,7 punti percentuali. Isi mantengono sostanzialmente stabili mentre risulta positivo il supporto alla crescita degli investimenti (0,2 punti percentuali). Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, le stime di EY prevedono unatteso all'1,9% nel 2025 così come nel 2026.Ilsi conferma particolarmente solido secondo le stime, con ilche scende al 6,4% nel 2025, con una leggera risalita stimata al 6,8% nel 2026. La crescita dell'occupazione è trainata principalmente dalle fasce di età più alte, in particolare dagli over-55, che hanno guadagnato circa 5 punti percentuali nella quota totale degli occupati tra il 2018 e il 2024. Negli ultimi dieci anni, ad eccezione del 2020, si è registrata una diminuzione consistente del numero di disoccupati (-50%) e di inattivi (-15%) nella fascia di età dei 20-64 anni. Ilha consolidato la sua centralità nel mercato del lavoro, rappresentando circa il 70% dell'occupazione totale e con una quota crescente negli ultimi vent'anni rispetto alla totalità degli occupati.