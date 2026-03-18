Eurozona, a febbraio inflazione annua si conferma all'1,9% e il dato core al 2,4%

In aumento rispetto a gennaio

(Teleborsa) - Secondo i dati pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, a febbraio 2026, il tasso di inflazione annuo nell'area euro si è attestato all'1,9%, in linea con il dato preliminare e in aumento rispetto all'1,7% di gennaio. Un anno prima, il tasso era del 2,3%. L'inflazione annua nell'Unione europea è stata del 2,1%, in aumento rispetto al 2,0% di gennaio. Un anno prima, il tasso era del 2,7%.



Su base congiunturale, il tasso di inflazione nell'area dell'euro è salito al +0,6% a febbraio 2026, poco sotto il preliminare del +0,7%, dal -0,6% rilevato a gennaio.



I tassi annui più bassi sono stati registrati in Danimarca (0,5%), Cipro (0,9%) e Repubblica Ceca (1,0%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (8,3%), Slovacchia (4,0%) e Croazia (3,9%). Rispetto a gennaio 2026, l'inflazione annua è diminuita in undici Stati membri, è rimasta stabile in quattro ed è aumentata in dodici.



Nel febbraio 2026, i servizi (+1,54 punti percentuali, pp), gli alimenti, le bevande alcoliche e il tabacco (+0,48 pp) e i beni industriali non energetici (+0,17 pp) hanno contribuito positivamente al tasso di inflazione annuale dell'area euro, mentre l'energia (-0,30 pp) ha contribuito negativamente.



L'inflazione core - che esclude energia, cibo e tabacchi - segna un +2,4% su base annua a febbraio, in linea con il preliminare e sopra il +2,2% del mese precedente. L'inflazione armonizzata, esclusi alimentari ed energetici, si conferma al +2,3%, superiore al +2,1% del mese precedente.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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