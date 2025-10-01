Milano 12:57
42.788 +0,15%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 12:57
9.420 +0,75%
Francoforte 12:56
23.997 +0,49%

Francoforte: risultato positivo per Adidas

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Adidas
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di calzature sportive, che avanza bene del 2,06%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Adidas rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 186 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 179,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 175,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```