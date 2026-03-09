Francoforte: andamento negativo per Adidas

produttore di calzature sportive

DAX

Adidas

indice della Borsa di Francoforte

leader europeo dell'abbigliamento sportivo

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 3,05%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 137,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 140,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 136.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)