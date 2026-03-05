Francoforte: scambi in positivo per Adidas

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di calzature sportive
, che lievita del 3,77%.
L'andamento di Adidas
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 141,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 150,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 136,4.
