Francoforte: balza in avanti Adidas

(Teleborsa) - Bene il produttore di calzature sportive
, con un rialzo dell'1,93%.
La tendenza ad una settimana di Adidas
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 145,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 149,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 143,8.
