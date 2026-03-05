Milano 14:15
45.248 -0,20%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:15
10.551 -0,16%
Francoforte 14:15
24.169 -0,15%

Francoforte: brillante l'andamento di Adidas

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Adidas
Bene il produttore di calzature sportive, con un rialzo del 3,77%.
Condividi
```