Francoforte: scambi al rialzo per Puma

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Puma, con una variazione percentuale del 2,17%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Puma subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Tecnicamente, Puma è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,92 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
