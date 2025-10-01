Gestione del rischio e fintech, nuova alleanza strategica

(Teleborsa) -rischi odierni sono profondamente interconnessi e si manifestano in modi inattesi ed è in quest'ottica che sono due, in particolare, gli imperativi per le organizzazioni che si trovano ad affrontarli: da una parte contenere i rischi generati da minacce esterne, dall’altra adottare tecnologie che rendano la gestione del rischio più efficace ed efficiente. In questo scenarie le startup - scaleup fintech emergono come alleati chiave: giovani società capaci di offrire strumenti predittivi, automazione e intelligenza dei dati.L’idea suona semplice, ma è radicaleÈ la domanda posta dallo studio Redesigning Risk Management Through Fintech Partnerships, condotto da Boston Consulting Group (BCG) in collaborazione con il Politecnico di Milano. La ricerca analizza 9.535 fintech fondate dal 2021 e un campione di 814 startup, che offrono servizi di risk management. Tra queste ultime, 234 direttamente a supporto dei CRO bancari. A rafforzare la ricerca, inoltre, diverse interviste con la direzione di alcune società di questo ultimo campione e dialoghi informali con C-level e“La gestione del rischio rappresenta oggi una sfida cruciale, specialmente per le istituzioni finanziarie, data la crescente complessità e la velocità con cui emergono nuove minacce. Se è vero che organizzazioni dotate di risorse adeguate possono sviluppare internamente le competenze per affrontare tali rischi, appare sempre più evidente come la collaborazione con le fintech offra vantaggi concreti e permetta notevoli accelerazioni", affermaautrice del report, Managing Director e Partner di BCG - Le soluzioni fintech permettono, infatti, di ridurre fino al 70% i tempi necessari per determinati processi e consentono di anticipareIn particolare, secondo lo studio, le startup cheDalle interviste condotte, emerge un set diTra queste, innanzitutto,iconoscono che strumenti di AI e piattaforme digitali richiedono un quadro di governance solido e le fintech sono in grado di offrire soluzioni già pronte che permettono di sperimentare in sicurezza, garantendo modelli conformi, trasparenti e allineati alle normative vigenti. Ungran parte delle funzioni di risk management è ancora appesantita da processi manuali, lenti e frammentati.ad esempio, i tempi di documentazione dei modelli possono calare del 60–70%, mentre la scansione di migliaia di aggiornamenti normativi diventa istantanea, riducendo drasticamente tempi e costi. Inoltre, emerge la necessità di una nuova risk intelligence, ovvero di strumenti capaci di monitorare social media,