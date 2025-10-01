Milano 9:57
42.604 -0,28%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:57
9.391 +0,43%
23.819 -0,26%

Giappone, PMI manifatturiero in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, PMI manifatturiero in settembre
Giappone, PMI manifatturiero in settembre pari a 48,5 punti, in calo rispetto al precedente 49,7 punti (la previsione era 48,4 punti).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
Condividi
```