Milano 9:16
45.678 +0,67%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 9:16
9.994 +0,43%
24.733 +0,79%

Giappone, PMI manifatturiero dicembre migliora a 50 punti

Economia, Macroeconomia
Giappone, PMI manifatturiero dicembre migliora a 50 punti
(Teleborsa) - A dicembre, l'indice S&P Global Manufacturing Purchasing Managers' Index™ (PMI) del Giappone ha registrato un valore neutrale di 50,0 punti, in rialzo rispetto al 48,7 di novembre, indicando condizioni aziendali stabili a fine anno. Ciò ha posto fine a un periodo di deterioramento durato cinque mesi.

I dati suddivisi per sottosettore hanno indicato un miglioramento delle condizioni nei segmenti dei beni di consumo e di investimento, ma un indebolimento per i produttori di beni intermedi.
Condividi
```