Giappone, PMI manifatturiero dicembre migliora a 50 punti

(Teleborsa) - A dicembre, l'indice S&P Global Manufacturing Purchasing Managers' Index™ (PMI) del Giappone ha registrato un valore neutrale di 50,0 punti, in rialzo rispetto al 48,7 di novembre, indicando condizioni aziendali stabili a fine anno. Ciò ha posto fine a un periodo di deterioramento durato cinque mesi.I dati suddivisi per sottosettore hanno indicato un miglioramento delle condizioni nei segmenti dei beni di consumo e di investimento, ma un indebolimento per i produttori di beni intermedi.