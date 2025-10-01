Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:14
24.722 +0,45%
Dow Jones 18:14
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

ISM manifatturiero USA in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
ISM manifatturiero USA in settembre
USA, ISM manifatturiero in settembre pari a 49,1 punti, in aumento rispetto al precedente 48,7 punti (la previsione era 49 punti).
Condividi
```