Chiusura mista per il mercato americano

(Teleborsa) - Chiusura di settimana mista per Wall Street
, con il Dow Jones
, che termina a 48.382 punti, in progresso dello 0,66%, più cauto l'S&P-500
, con chiusura su 6.858 punti (+0,19%). In flessione invece il Nasdaq 100
(-0,17%) e l'S&P 100
(-0,11%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+2,09%), beni industriali
(+1,88%) e materiali
(+1,51%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto beni di consumo secondari
, che ha riportato una flessione di -1,14%.
La nuova ottava si apre all'insegna dell'incertezza a seguito di un attacco militare statunitense in Venezuela
e la cattura del presidente Nicolas Maduro.
Sul fronte macroeconomico
atteso nel pomeriggio l'indice ISM manifatturiero di dicembre e più avanti nella settimana i dati sull'occupazione.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Boeing
(+4,91%), Caterpillar
(+4,46%), Goldman Sachs
(+4,02%) e Chevron
(+2,29%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce
, che ha chiuso a -4,26%.
Vendite su Microsoft
, che registra un ribasso del 2,21%.
Seduta negativa per Amazon
, che mostra una perdita dell'1,87%.
Sotto pressione Walt Disney
, che accusa un calo dell'1,69%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Micron Technology
(+10,51%), Western Digital
(+8,96%), ASML Holding
(+8,78%) e Lam Research
(+8,11%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su AppLovin
, che ha chiuso a -8,24%.
Pesante Palantir Technologies
, che segna una discesa di ben -5,56 punti percentuali.
Seduta negativa per Intuit
, che scende del 4,98%.
Sensibili perdite per Adobe Systems
, in calo del 4,77%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Lunedì 05/01/2026
16:00 USA
: ISM manifatturiero (preced. 48,2 punti) Martedì 06/01/2026
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,1 punti) Mercoledì 07/01/2026
14:15 USA
: Occupati ADP (preced. -32K unità)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (preced. 52,6 punti)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (preced. 0,2%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili).