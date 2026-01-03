Milano 14:38
Chiusura mista per il mercato americano

Chiusura mista per il mercato americano
(Teleborsa) - Chiusura di settimana mista per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 48.382 punti, in progresso dello 0,66%, più cauto l'S&P-500, con chiusura su 6.858 punti (+0,19%). In flessione invece il Nasdaq 100 (-0,17%) e l'S&P 100 (-0,11%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia (+2,09%), beni industriali (+1,88%) e materiali (+1,51%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto beni di consumo secondari, che ha riportato una flessione di -1,14%.

La nuova ottava si apre all'insegna dell'incertezza a seguito di un attacco militare statunitense in Venezuela e la cattura del presidente Nicolas Maduro.

Sul fronte macroeconomico atteso nel pomeriggio l'indice ISM manifatturiero di dicembre e più avanti nella settimana i dati sull'occupazione.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+4,91%), Caterpillar (+4,46%), Goldman Sachs (+4,02%) e Chevron (+2,29%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce, che ha chiuso a -4,26%.

Vendite su Microsoft, che registra un ribasso del 2,21%.

Seduta negativa per Amazon, che mostra una perdita dell'1,87%.

Sotto pressione Walt Disney, che accusa un calo dell'1,69%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+10,51%), Western Digital (+8,96%), ASML Holding (+8,78%) e Lam Research (+8,11%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su AppLovin, che ha chiuso a -8,24%.

Pesante Palantir Technologies, che segna una discesa di ben -5,56 punti percentuali.

Seduta negativa per Intuit, che scende del 4,98%.

Sensibili perdite per Adobe Systems, in calo del 4,77%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Lunedì 05/01/2026
16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 48,2 punti)

Martedì 06/01/2026
15:45 USA: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,1 punti)

Mercoledì 07/01/2026
14:15 USA: Occupati ADP (preced. -32K unità)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (preced. 52,6 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (preced. 0,2%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili).
