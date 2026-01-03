Chiusura mista per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che termina a 48.382 punti, in progresso dello 0,66%, più cauto l', con chiusura su 6.858 punti (+0,19%). In flessione invece il(-0,17%) e l'(-0,11%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,09%),(+1,88%) e(+1,51%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,14%.La nuova ottava si apre all'insegna dell'incertezza a seguito di une la cattura del presidente Nicolas Maduro.Sul fronteatteso nel pomeriggio l'indice ISM manifatturiero di dicembre e più avanti nella settimana i dati sull'occupazione.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,91%),(+4,46%),(+4,02%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,26%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,87%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,51%),(+8,96%),(+8,78%) e(+8,11%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,56 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,98%.Sensibili perdite per, in calo del 4,77%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: ISM manifatturiero (preced. 48,2 punti)15:45: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,1 punti)14:15: Occupati ADP (preced. -32K unità)16:00: ISM non manifatturiero (preced. 52,6 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. 0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili).