Milano 12:58
42.790 +0,15%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 12:58
9.419 +0,74%
Francoforte 12:58
23.993 +0,47%

Londra: balza in avanti GSK

Seduta vivace oggi per l'azienda biofarmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,83%.
