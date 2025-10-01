Londra: risultato positivo per Spirax-Sarco Engineering

società di ingegneria industriale inglese

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,13%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 68,47 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 70,27. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 67,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)