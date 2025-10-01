Milano 12:59
Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Avanza la società di ingegneria industriale inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,13%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Spirax-Sarco Engineering rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Spirax-Sarco Engineering segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 68,47 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 70,27. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 67,33.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
