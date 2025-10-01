Londra: scambi negativi per Entain

(Teleborsa) - Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi
, che tratta con una perdita dell'1,95%.
Lo scenario su base settimanale di Entain
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Entain
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,507 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,654. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,446.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)