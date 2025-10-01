Milano 9:59
42.612 -0,27%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:59
9.386 +0,38%
23.818 -0,26%

Londra: scambi negativi per Entain

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Entain
(Teleborsa) - Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi, che tratta con una perdita dell'1,95%.

Lo scenario su base settimanale di Entain rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Entain suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,507 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,654. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,446.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```