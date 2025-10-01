Madrid: andamento rialzista per Acerinox

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.
Il trend di Acerinox
mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,45 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,07. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)