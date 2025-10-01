Madrid: andamento rialzista per Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Acerinox

Ibex 35

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,45 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,07. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,84.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)