Piazza Affari: in calo OVS

(Teleborsa) - Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia
, che tratta con una perdita del 2,05%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che OVS
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,05%, rispetto a -0,76% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)