Milano 10:02
42.584 -0,33%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:02
9.392 +0,44%
Francoforte 10:02
23.809 -0,30%

Piazza Affari: in calo OVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo OVS
(Teleborsa) - Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia, che tratta con una perdita del 2,05%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che OVS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,05%, rispetto a -0,76% dell'indice delle società a media capitalizzazione).



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```