Milano 10:03
42.575 -0,35%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:03
9.397 +0,50%
Francoforte 10:03
23.804 -0,32%

Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore costruzioni italiano

Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore costruzioni italiano
Il Settore costruzioni a Milano perde l'1,03%, continuando la seduta a 67.154,64 punti.
