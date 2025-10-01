Milano
15:45
42.953
+0,53%
Nasdaq
15:45
24.603
-0,03%
Dow Jones
15:45
46.377
-0,04%
Londra
15:45
9.427
+0,82%
Francoforte
15:45
24.054
+0,72%
Mercoledì 1 Ottobre 2025, ore 16.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ PMI manifatturiero USA in settembre
PMI manifatturiero USA in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
01 ottobre 2025 - 15.50
USA,
PMI manifatturiero in settembre pari a 52 punti
, in calo rispetto al precedente 53 punti (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
PMI manifatturiero USA in settembre
Giappone, PMI manifatturiero in settembre
Giappone, PMI manifatturiero in settembre
Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre
Argomenti trattati
USA
(412)
Altre notizie
Cina, PMI manifatturiero Caixin in settembre
PMI manifatturiero Unione Europea in settembre
Appuntamenti macroeconomici del 23 settembre 2025
USA, PMI manifatturiero in agosto
Appuntamenti macroeconomici dell'1 ottobre 2025
Usa, A settembre PMI manifatturiero cala a 52,0 punti, frenano anche i servizi a 53,9 punti
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto