PMI manifatturiero USA in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PMI manifatturiero in settembre pari a 52 punti, in calo rispetto al precedente 53 punti (in linea con le stime degli analisti).
