SEIF, TP ICAP Midcap abbassa target price e conferma Buy

Società Editoriale Il Fatto

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (da 0,48 euro) ilsul titolo(SEIF), media content provider ed editore quotato su Euronext Growth Milan, confermando ila "" visto l'upside potenziale del 19%.Gli analisti scrivono che SEIF ha chiuso il primo semestre del 2025 con un fatturato di 15,2 milioni di euro (+1,5% su base annua) e un valore della produzione stabile a 18 milioni di euro, a dimostrazione della resilienza del gruppo in un mercato della carta stampata in calo. L'EBITDA si è attestato a 1,05 milioni di euro (margine del 5,8%), in calo rispetto al primo semestre del 2024, a causa dell'. L'utile rimane negativo (-1,6 milioni di euro), penalizzato dagli elevati ammortamenti (2,3 milioni di euro) sui contenuti televisivi."I fondamentali operativi confermano la rilevanza della strategia digitale - si legge nella ricerca - tuttavia, la normalizzazione del run-rate e gli investimenti ci inducono a rivedere le nostre ipotesi. Incorporiamo principalmente maggiori costi del personale e ammortamenti e adattiamo le nostre previsioni con EPS 2025/26/27 a -0,06/0,02/0,05 euro (rispetto a 0,05/0,06/0,10 euro precedenti), riflettendo un".