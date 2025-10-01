Milano 10:04
Finanza, Consensus
SEIF, TP ICAP Midcap abbassa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 0,41 euro per azione (da 0,48 euro) il target price sul titolo Società Editoriale Il Fatto (SEIF), media content provider ed editore quotato su Euronext Growth Milan, confermando il giudizio a "Buy" visto l'upside potenziale del 19%.

Gli analisti scrivono che SEIF ha chiuso il primo semestre del 2025 con un fatturato di 15,2 milioni di euro (+1,5% su base annua) e un valore della produzione stabile a 18 milioni di euro, a dimostrazione della resilienza del gruppo in un mercato della carta stampata in calo. L'EBITDA si è attestato a 1,05 milioni di euro (margine del 5,8%), in calo rispetto al primo semestre del 2024, a causa dell'aumento dei costi del personale legati ai progetti digitali. L'utile rimane negativo (-1,6 milioni di euro), penalizzato dagli elevati ammortamenti (2,3 milioni di euro) sui contenuti televisivi.

"I fondamentali operativi confermano la rilevanza della strategia digitale - si legge nella ricerca - tuttavia, la normalizzazione del run-rate e gli investimenti ci inducono a rivedere le nostre ipotesi. Incorporiamo principalmente maggiori costi del personale e ammortamenti e adattiamo le nostre previsioni con EPS 2025/26/27 a -0,06/0,02/0,05 euro (rispetto a 0,05/0,06/0,10 euro precedenti), riflettendo un approccio più cauto".

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
