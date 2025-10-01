Milano 11:49
STAR7, Intermonte incrementa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 11,20 euro per azione (dai precedenti 11,00 euro) il target price su STAR7, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre del 2025 hanno confermato la resilienza dei ricavi di STAR7, nonostante l'esposizione a settori che operano attualmente in contesti difficili, con l'azienda che è riuscita a espandere significativamente i margini riducendo al contempo l'indebitamento netto. Con le attività della società, precedentemente nota come CAAR, ora completamente integrate, che contribuiscono per circa il 20% ai ricavi totali, e l'ulteriore spinta di un nuovo cliente Tier-1 in Brasile, il Gruppo è "strutturalmente più forte, ben posizionato per la sua prossima fase di crescita redditizia".

Intermonte ha ridotto le previsioni di fatturato di circa il 3% a 120 milioni di euro/127 milioni di euro/136 milioni di euro per l'esercizio 2025/2026/2027. Ciononostante, ha migliorato la traiettoria dei margini prevista, con il margine EBITDA rettificato per l'esercizio 2025 ora al 16,2% dal 15,7% del rapporto precedente, in aumento al 16,6%/16,9% nell'esercizio 2026/2027, supportato dalla razionalizzazione dei costi, dall'offshoring e dall'espansione delle linee di business high-tech. In conclusione, ha alzato le previsioni di utile netto a 9 milioni di euro per l'anno fiscale 2025 (+4,9% rispetto al precedente) e a 10,6/11,9 milioni di euro per l'anno fiscale 2026/27. Infine, ha ridotto ulteriormente le ipotesi di CapEx, mantenendole al di sotto del 2,5% del fatturato annuo, al netto di fusioni e acquisizioni, il che supporta la continua riduzione dell'indebitamento (PFN prevista a 14,4 milioni di euro entro l'anno fiscale 27, rapporto PFN/EBITDA 0,6x).

"Apprezziamo la disciplina sui costi e l'espansione dei margini di STAR7, nonché la sua chiara roadmap: sono attualmente in fase di valutazione acquisizioni mirate, in vista di un accordo di transformational entro il 2027 che getti le basi per raggiungere 200 milioni di euro di fatturato nel 2028 - si legge nella ricerca - Nel frattempo, l'implementazione delle soluzioni STAR7AI (Smart7 e Global7) dovrebbe trasformare l'intelligenza artificiale in un vantaggio competitivo tangibile, rafforzando un altro motore di crescita strutturale".

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
