STAR7, Intermonte incrementa target price e conferma Buy

STAR7

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 11,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre del 2025 hannodi STAR7, nonostante l'esposizione a settori che operano attualmente in contesti difficili, con l'azienda che è riuscita a espandere significativamente i margini riducendo al contempo l'indebitamento netto. Con le attività della società, precedentemente nota come CAAR, ora completamente integrate, che contribuiscono per circa il 20% ai ricavi totali, e l'ulteriore spinta di un nuovo cliente Tier-1 in Brasile, il Gruppo è "".Intermonte hadi circa il 3% a 120 milioni di euro/127 milioni di euro/136 milioni di euro per l'esercizio 2025/2026/2027. Ciononostante, haprevista, con il margine EBITDA rettificato per l'esercizio 2025 ora al 16,2% dal 15,7% del rapporto precedente, in aumento al 16,6%/16,9% nell'esercizio 2026/2027, supportato dalla razionalizzazione dei costi, dall'offshoring e dall'espansione delle linee di business high-tech. In conclusione, hanetto a 9 milioni di euro per l'anno fiscale 2025 (+4,9% rispetto al precedente) e a 10,6/11,9 milioni di euro per l'anno fiscale 2026/27. Infine, ha ridotto ulteriormente le ipotesi di CapEx, mantenendole al di sotto del 2,5% del fatturato annuo, al netto di fusioni e acquisizioni, il che supporta la continua riduzione dell'indebitamento (PFN prevista a 14,4 milioni di euro entro l'anno fiscale 27, rapporto PFN/EBITDA 0,6x)."Apprezziamo la disciplina sui costi e l'espansione dei margini di STAR7, nonché la sua chiara roadmap: sono, in vista di un accordo di transformational entro il 2027 che getti le basi per raggiungere 200 milioni di euro di fatturato nel 2028 - si legge nella ricerca - Nel frattempo, l'implementazione delle soluzioni STAR7AI (Smart7 e Global7) dovrebbe trasformare l'intelligenza artificiale in un vantaggio competitivo tangibile, rafforzando un altro motore di crescita strutturale".